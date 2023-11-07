Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Флоридой»

«Флорида» на домашней арене дожала в овертайме «Коламбус Блю Джекетс». В ночь на 7 ноября в Санрайзе (штат Флорида, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Флорида Пантерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс».
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