В Челябинской области из-за снегопада ограничили движение по трассе до Казахстана

Госавтоинспекция Челябинской области в публикации в своем официальном телеграм-канале сообщает, что в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, а именно на фоне обильных осадков в виде снега, сильного ветра, и метели, Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ввело временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршруток, легковых такси, а также грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и негабаритных грузов по специальн .
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