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Врач Лазуренко: эффективно снизить вес можно только при изменении образа жизни

Врач Лазуренко: эффективно снизить вес можно только при изменении образа жизни

Эффективно снизить вес можно только с помощью тех диет, которые переходят в постоянный образ жизни. Об этом рассказала врач-диетолог и терапевт в клинике Доктора Ковалькова Наталья Лазуренко, передает Pravda.

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