В Петербурге резко подскочил спрос на работников в сфере общепита

За месяц показатель подрос на 9 процентов Наиболее значительный прирост спроса на рабочую силу в апреле зафиксирован в Петербурге в секторе общественного питания, где работодатели создали на 9% больше вакансий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии