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Петербургский дневник

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В Петербурге резко подскочил спрос на работников в сфере общепита

В Петербурге резко подскочил спрос на работников в сфере общепита

За месяц показатель подрос на 9 процентов Наиболее значительный прирост спроса на рабочую силу в апреле зафиксирован в Петербурге в секторе общественного питания, где работодатели создали на 9% больше вакансий.

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