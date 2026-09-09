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Татар-информ

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«Важный вопрос – легитимность»: эксперты клуба «Волга» – о выборах в Госдуму

«Важный вопрос – легитимность»: эксперты клуба «Волга» – о выборах в Госдуму

В преддверии выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва эксперты клуба «Волга» сегодня обсудили вопросы социально-экономического развития и задачи, которые общество формулирует политическим партиям в рамках предвыборной кампании.

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