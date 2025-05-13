Глава РАН усомнился в готовности людей к полету на Марс

Продолжительный перелет к Марсу может представлять серьезную угрозу для здоровья космонавтов из-за воздействия тяжелых заряженных частиц в открытом космосе, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
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