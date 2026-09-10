Нигер: По сообщениям СМИ, 67-летняя гражданка Швейцарии, похищенная боевиками Исламского государства Большого Сахеля (ИГГС) в Агадесе 13 апреля 2025 года, была освобождена похитителями.
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