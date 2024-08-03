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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
- Как настроение

- Как настроение? - Арбузное.без косточек!.🍉🍉🍉 Доброе, субботнее утро! И с днем Арбуза. Пока вы хрумкаете 158 дольку подряд, поделимся интересными фактами о настоящем символе лета.

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