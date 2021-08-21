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“Фитюлька”: Зюганов раскритиковал идею заменить паспорт на смарт-карту

“Фитюлька”: Зюганов раскритиковал идею заменить паспорт на смарт-карту

"Фитюлька": Зюганов раскритиковал идею заменить паспорт на смарт-карту Алла ШуваловаЛидер партии КПРФ Геннадий Зюганов недавно высказался об идее заменить обычный бумажный паспорт на пластиковую электронную карту, в которую будет встроен чип.

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