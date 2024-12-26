❗️Свыше двух миллионов граждан других стран прошли подготовку и вербовку в различных центрах Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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❗️Свыше двух миллионов граждан других стран прошли подготовку и вербовку в различных центрах Глава Крыма Сергей Аксёнов.