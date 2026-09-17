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Север Пресс

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Гастроэнтеролог Мацола: симптомы «новой» простуды объясняются сезонным ОРВИ

Гастроэнтеролог Мацола: симптомы «новой» простуды объясняются сезонным ОРВИ

Симптомы так называемой «новой» простуды, о которой начали говорить россияне в соцсетях, соответствуют обычной картине сезонного ОРВИ.

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