Центральный военный суд приговорил пенсионерку из Челябинской области к штрафу в 400 тысяч

Наказание женщина понесёт за оправдание терроризма.400 тысяч рублей — к такому штрафу приговорил Центральный окружной военный суд Екатеринбурга пенсионерку из Сатки Челябинской области Гульнару Бахареву по делу об экстремизме.
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