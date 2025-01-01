Роман Падчерицы и Апреля, любовь сына Маршака к Королеве. Страсти на съемках «12 месяцев»

Зрители до сих пор с удовольствием пересматривают экранизацию пьесы Самуила Маршака под Новый год. Но мало кто знает, что участие в съемках «12 месяцев» немало повлияло на личную и профессиональную жизнь исполнителей главный ролей.
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