Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 245 подписчиков

Роман Падчерицы и Апреля, любовь сына Маршака к Королеве. Страсти на съемках «12 месяцев»

Роман Падчерицы и Апреля, любовь сына Маршака к Королеве. Страсти на съемках «12 месяцев»

Зрители до сих пор с удовольствием пересматривают экранизацию пьесы Самуила Маршака под Новый год. Но мало кто знает, что участие в съемках «12 месяцев» немало повлияло на личную и профессиональную жизнь исполнителей главный ролей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх