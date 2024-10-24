Пока в мире творится чёрт-те что, а Интернет пестрит сообщениями о карательных операциях, санкциях, падении/росте рубля, Моноклер предлагает абстрагироваться от всего и вместе с астрофизиком Карлом Саганом посмотреть на нас со стороны.
О безбрежном Космосе и нашей воображаемой значимости
Комментарии
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Валерий Холодок
Относительно этой информации есть вот такая статья: https://scientificrussia.ru/articles/rentgenovskoje-izluchenije-v-nebe-istochniki Всем всего доброго.
Астрономы доказали: мы живем в пузыре
«Научная Россия» - электронное периодическое издание
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16 час.
Андрей Тимохин
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14 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Андрей. На что рассчитываете? Удачи.
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14 час.
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