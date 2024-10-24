Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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О безбрежном Космосе и нашей воображаемой значимости

О безбрежном Космосе и нашей воображаемой значимости

Пока в мире творится чёрт-те что, а Интернет пестрит сообщениями о карательных операциях, санкциях, падении/росте рубля, Моноклер предлагает абстрагироваться от всего и вместе с астрофизиком Карлом Саганом посмотреть на нас со стороны.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Относительно этой информации есть вот такая статья: https://scientificrussia.ru/articles/rentgenovskoje-izluchenije-v-nebe-istochniki Всем всего доброго.
Астрономы доказали: мы живем в пузыре
«Научная Россия» - электронное периодическое издание
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Здравствуйте, Андрей. На что рассчитываете? Удачи.
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