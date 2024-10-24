О безбрежном Космосе и нашей воображаемой значимости

Пока в мире творится чёрт-те что, а Интернет пестрит сообщениями о карательных операциях, санкциях, падении/росте рубля, Моноклер предлагает абстрагироваться от всего и вместе с астрофизиком Карлом Саганом посмотреть на нас со стороны.