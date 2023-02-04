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Под Саратовом четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Под Саратовом четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

На трассе в Саратовской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Четыре человека погибли, еще двое госпитализированы, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности областного правительства Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

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