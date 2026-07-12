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Ван дер Поэль выиграл укороченный этап Тура при 40-градусной жаре

Источник изображения, Getty Images Автор Адам Миллингтон Журналист BBC Sport Опубликовано 4 часа назад Матье ван дер Поэль выиграл свой третий Карьерный этап Тур де Франс завершился спринтом на девятом этапе, который был сокращен из-за температуры, приближающейся к 40C.

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