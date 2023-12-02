Главный удар русских назначен. Приказано лить бетон

Киев готов лить бетон и возводить укрепрайоны от Донбасса до Западной Украины. И это неспроста. В недавнем интервью Associated Press Зеленский признал, что ВСУ воюют "со второй армией мира", которая готовится нанести свой главный удар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии