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Царьград

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Главный удар русских назначен. Приказано лить бетон

Главный удар русских назначен. Приказано лить бетон

Киев готов лить бетон и возводить укрепрайоны от Донбасса до Западной Украины. И это неспроста. В недавнем интервью Associated Press Зеленский признал, что ВСУ воюют "со второй армией мира", которая готовится нанести свой главный удар.

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