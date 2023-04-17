СЦКК: украинские силовики пять раз обстреляли территорию ЛНР за прошедшую неделю

ВСУ выпустили по населенным пунктам Сватово, Рубежное, Лисичанск и Троицкое 17 ракет HIMARS. Подразделения украинской армии порядка пяти раз наносили удары по территории Луганской Народной Республики при помощи РСЗО HIMARS за прошедшую неделю.