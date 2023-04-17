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СЦКК: украинские силовики пять раз обстреляли территорию ЛНР за прошедшую неделю

СЦКК: украинские силовики пять раз обстреляли территорию ЛНР за прошедшую неделю

ВСУ выпустили по населенным пунктам Сватово, Рубежное, Лисичанск и Троицкое 17 ракет HIMARS. Подразделения украинской армии порядка пяти раз наносили удары по территории Луганской Народной Республики при помощи РСЗО HIMARS за прошедшую неделю.

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