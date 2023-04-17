СЦКК: украинские силовики пять раз обстреляли территорию ЛНР за прошедшую неделю

ВСУ выпустили по населенным пунктам Сватово, Рубежное, Лисичанск и Троицкое 17 ракет HIMARS. Подразделения украинской армии порядка пяти раз наносили удары по территории Луганской Народной Республики при помощи РСЗО HIMARS за прошедшую неделю.
ВСУ выпустили по населенным пунктам Сватово, Рубежное, Лисичанск и Троицкое 17 ракет HIMARS. Подразделения украинской армии порядка пяти раз наносили удары по территории Луганской Народной Республики при помощи РСЗО HIMARS за прошедшую неделю.
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