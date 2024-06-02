Силуанов: при введении прогрессивного НДФЛ от налогов уходить не станут

Антон Силуанов заявил в своём комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, что люди не будут нарушать закон, чтобы избежать уплаты налогов, если будет введён прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ).