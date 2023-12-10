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У вас есть какао, овсянка и банан? Вкусный домашний десерт, которым не устанете лакомиться никогда

У вас есть какао, овсянка и банан? Вкусный домашний десерт, которым не устанете лакомиться никогда

Убедитесь сами, приготовив это лакомство, которое идеально подходит и для завтрака также😋 Ингредиенты: ✔ 150 мл горячего молока✔ 70 г овсяных хлопьев✔ 1 банан✔ 1 яйцо✔ 20 г какао✔ 0,5 чайной ложки разрыхлителя✔ По желанию можно добавить 2 столовые ложки сахара Для заливки верха – 80 гр шоколада и 60 гр тёплых сливок Берём горячее молоко и заливаем им овсяные хлопья.

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