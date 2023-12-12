«Известия» побывали на позициях российских минометчиков под Угледаром

Шквальный ледяной ветер под Угледаром буквально сбивает с ног, но нашим минометчикам такая погода только на руку — вражеские беспилотники до них не доберутся, а куда целиться, они знают и без дополнительных разведданных, рассказал 12 декабря в репортаже с позиций российских минометчиков корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.