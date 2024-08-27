Сияющие перспективы: Солнечный свет теперь можно заказать со смартфона

Фото: ru.futuroprossimo.it В век стремительного технологического прогресса, когда инновации проникают практически во все сферы нашей жизни, неудивительно, что даже такой естественный ресурс, как солнечный свет, становится объектом пристального внимания предпринимателей и инженеров.
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