«Ноги там нашей не будет!»: обождем восемь лет или остепеним Санду сейчас?

Говорят, что нынче в кишиневском аэропорту молдавские пограничники и таможенники с ностальгией вспоминают те славные времена, когда они хохмы ради таскали за волосы по полу российских журналисток, несколько часов кряду допрашивали с пристрастием российских офицеров-миротворцев, выбрасывая из чемоданов их вещи, якобы, случайно роняли российские паспорта прилетающих к родственникам русскоязычных пассажиров, отказывали в стакане воды маленьким детям, чьи родители по десятому разу объясняли: к кому, зачем, почему, ради чего они прибыли в самую нищую страну Европы.