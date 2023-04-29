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«Ноги там нашей не будет!»: обождем восемь лет или остепеним Санду сейчас?

«Ноги там нашей не будет!»: обождем восемь лет или остепеним Санду сейчас?

Говорят, что нынче в кишиневском аэропорту молдавские пограничники и таможенники с ностальгией вспоминают те славные времена, когда они хохмы ради таскали за волосы по полу российских журналисток, несколько часов кряду допрашивали с пристрастием российских офицеров-миротворцев, выбрасывая из чемоданов их вещи, якобы, случайно роняли российские паспорта прилетающих к родственникам русскоязычных пассажиров, отказывали в стакане воды маленьким детям, чьи родители по десятому разу объясняли: к кому, зачем, почему, ради чего они прибыли в самую нищую страну Европы.

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