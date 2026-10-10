Стала известна погода в Москве 10 октября

В Москве в ночь на 10 октября ожидается плюс 7–9 градусов. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мигранты в России...
- IV Альпинист, осужде...
- Макроны вновь под...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым