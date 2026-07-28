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Депутат Якубовский отметил, что организация парковки во дворе возможна, если земля входит в состав общего имущества дома

Депутат Якубовский отметил, что организация парковки во дворе возможна, если земля входит в состав общего имущества дома

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА «Новости» рассказал, что жильцы многоквартирного дома могут расширить парковку во дворе, если территория является их общей собственностью.

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