«Новая эра авиации спецопераций»: генерал США оценил штурмовик Skyraider II

Самолёт OA-1K Skyraider II призван изменить американскую авиацию специального назначения, предоставив Командованию спецопераций США (USSOCOM) особую боевую платформу, предназначенную для ведения разведки, нанесения высокоточных ударов и оказания непосредственной поддержки наземным силам в конфли.
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