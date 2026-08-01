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Мирошник: американцы преследуют свои цели от участия в украинском урегулировании

США участвуют в процессе урегулирования конфликта на Украине прежде всего исходя из собственных интересов и политических целей.

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Комментарии
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Александр Конкин
А что есть, в Мире, страны которые участвуют в переговорах без учёта собственных интересов? Или он себя, то есть, собственную работу в ООН, так характеризует? Мы помним чем он в ЛДНР занимался, а вот кто его двигает по карьерной лестнице.. (???)
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1 м.
Регина Толстоброва
Конечно, не дадут лицензию  Украине на изготовление Патриот. Что онит дураки  что ли.
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1 м.