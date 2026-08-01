Мирошник: американцы преследуют свои цели от участия в украинском урегулировании

Александр Конкин

А что есть, в Мире, страны которые участвуют в переговорах без учёта собственных интересов? Или он себя, то есть, собственную работу в ООН, так характеризует? Мы помним чем он в ЛДНР занимался, а вот кто его двигает по карьерной лестнице.. (???)