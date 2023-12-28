Фанагорийская синагога и "квартал виноделов" вошли в ТОП главных археологических открытий 2023 года

Сотрудниками института археологии за год было проведено 45 экспедиций по всей стране.В рейтинг главных археологических открытий 2023 года вошли Фанагорийская синагога на Таманском полуострове и "квартал виноделов" в Горгиппии.
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