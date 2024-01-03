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Анчелотти про 1:0 с «Мальоркой»: «Реалу» не хватало свежести и точности, но мы победили благодаря умело разыгранному стандарту»

Анчелотти про 1:0 с «Мальоркой»: «Реалу» не хватало свежести и точности, но мы победили благодаря умело разыгранному стандарту»

«Бывают такие матчи, как сегодня, когда преимущество вам могут дать стандартные положения. Мы играли против очень хорошо защищавшейся команды.

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