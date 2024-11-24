Кинолог рассказал, почему собаки знают, когда вы вернётесь домой

Вы когда-нибудь задумывались, почему собака сидит у двери именно в тот момент, когда вы возвращаетесь домой? Оказывается, дело не в мистике, а в особых способностях животных, о которых рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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