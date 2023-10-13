В Алексеевском районе появились орлята

Это – первоклашки из школы №1539 и их педагог Лада Ворошилова, решившие стать членами детско-юношеской организации, а это значит во всём и всегда быть впереди, воспитывать в себе любовь к Родине, трудолюбие и стремление к знаниям, честность и благородство, скромность, дисциплинированность и товарищество.