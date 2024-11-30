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Чемпионат Европы по гандболу (жен). Норвегия сыграет с Австрией, Франция против Испании и другие матчи

30 ноября на турнире пройдут очередные матчи группового этапа. Чемпионат Европы по гандболу Женщины Предварительный раунд  Группа А Дебрецен, Венгрия Швеция – Венгрия – 20.

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