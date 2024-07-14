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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гарет Саутгейт: «Испания была лучшей на Евро-2024. Англии не хватило совсем чуть-чуть»

Гарет Саутгейт: «Испания была лучшей на Евро-2024. Англии не хватило совсем чуть-чуть»

«Испания была лучшей командой на турнире. Мы недостаточно хорошо держали мяч, но оставались в игре до последних 10 минут.

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