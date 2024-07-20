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Царьград

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Ёлка против Полины Гагариной: в Магнитогорске обсуждают, кто лучше спел на Дне металлурга

Ёлка против Полины Гагариной: в Магнитогорске обсуждают, кто лучше спел на Дне металлурга

На подступах у сталеваров — Клава Кока.В Магнитогорске 19 июля начали праздновать День металлурга. Вечером в "Арене Металлург" прошли праздничные концерты.

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