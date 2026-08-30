Экс-оператор телесуфлера Белого дома оштрафован за криптоставки на речи Трампа

Бывший оператор телесуфлера Белого дома Габриэль Перес согласился выплатить $172 539 после расследования Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым