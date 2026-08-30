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Экс-оператор телесуфлера Белого дома оштрафован за криптоставки на речи Трампа

Экс-оператор телесуфлера Белого дома оштрафован за криптоставки на речи Трампа

Бывший оператор телесуфлера Белого дома Габриэль Перес согласился выплатить $172 539 после расследования Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

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