В США назначили комиссию по расследованию покушения на Трампа

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назначил двухпартийную комиссию для проведения независимого расследования покушения на бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа.
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