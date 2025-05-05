Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пленный из ВСУ рассказал, что в батальон «Скала» набирают смертников

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Военных ВСУ, попадающих в штурмовой батальон «Скала», командование отправляет на верную гибель, поэтому в него набирают заключенных, больных и людей с зависимостями, сообщили в Минобороны России.

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