Полиция Германии нашла два десятка бомб и ракет — и сделала Россию козлом отпущения за три дня до выборов

Полиция Германии нашла два десятка бомб, ракет, пистолетов и дронов и, конечно, во всех грехах обвинила Россию.
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