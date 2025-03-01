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Казахстан защищает бизнес: ответ на слова посланника ЕС о санкциях

Казахстан защищает бизнес: ответ на слова посланника ЕС о санкциях

Казахстан тщательно рассматривает слова спецпосланника ЕС о возможных санкциях. Посол Даурен Абаев подчеркнул, что страна не присоединяется к антироссийским мерам, но активно защищает интересы казахстанских компаний на международной арене.

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