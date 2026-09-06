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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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FC ViBE против «СиндЕката» во 2-м туре Кубка Медиалиги

Кубок Лиги, 2-й тур 6 сентября, воскресенье FC ViBE – «СиндЕкат» . Начало в 17:00 FC ViBE : Клюка, Денчик, Карл, Фетис, Неплюев, Таги-Заде, Коваль, Бабков, Каджик, Ренарио, Шакир «СиндЕкат» : Арап, Рус, Олейник, Сакович, Герас, Репях, Свят, Фил, Дружинин, Подберезкин, Златан Матч проходит в Москве на стадионе Cosmos Arena.

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