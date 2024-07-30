Замглавы правительства Хабаровского края Никонова задержали по подозрению в получении взяток

Врио губернатора неоднократно критиковал состояние социальной сферы в регионе, которую курирует чиновникЗаместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова задержали по делу о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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