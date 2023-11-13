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Парламентская газета

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Дискредитация добровольцев Росгвардии обернется тюрьмой

Дискредитация добровольцев Росгвардии обернется тюрьмой

В России введут наказание за дискредитацию и фейки о добровольцах Росгвардии. Такой пакет законопроектов (№ 445338-8 и 445350-8) Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении.

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