Дискредитация добровольцев Росгвардии обернется тюрьмой

В России введут наказание за дискредитацию и фейки о добровольцах Росгвардии. Такой пакет законопроектов (№ 445338-8 и 445350-8) Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении.
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