Правоохранители в Пермском крае пресекли деятельность членов организованной группы

В Пермском крае в ходе реализации оперативных материалов сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю, регионального СУ СК при поддержке 19-го отдела ГУУР МВД России и Росгвардии пресекли противоправную деятельность участников организованной группы.
В Пермском крае в ходе реализации оперативных материалов сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю, регионального СУ СК при поддержке 19-го отдела ГУУР МВД России и Росгвардии пресекли противоправную деятельность участников организованной группы.
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