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Правоохранители в Пермском крае пресекли деятельность членов организованной группы

В Пермском крае в ходе реализации оперативных материалов сотрудники  ГУ МВД России по Пермскому краю, регионального СУ СК  при поддержке 19-го отдела ГУУР МВД России и Росгвардии пресекли противоправную деятельность участников организованной группы.

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