Axios: Эр-Рияд просил Трампа о военной помощи на фоне наступления хуситов

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман 10 сентября дважды позвонил президенту США Дональду Трампу и призвал нанести удары по йеменским хуситам, но получил отказ.
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