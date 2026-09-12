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Axios: Эр-Рияд просил Трампа о военной помощи на фоне наступления хуситов

Axios: Эр-Рияд просил Трампа о военной помощи на фоне наступления хуситов

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман 10 сентября дважды позвонил президенту США Дональду Трампу и призвал нанести удары по йеменским хуситам, но получил отказ.

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