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Зятёк отпарил тёщу веником в бане

Зятёк отпарил тёщу веником в бане

В тот день баня у Николая дымилась так, будто решила согреть не только двор, но и всю деревню. Из трубы валил густой белый пар, в маленьких окнах плясали жёлтые отблески, а возле крыльца стояли три пары резиновых тапочек, таз с водой и старое эмалированное ведро.

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