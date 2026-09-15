Зятёк отпарил тёщу веником в бане

В тот день баня у Николая дымилась так, будто решила согреть не только двор, но и всю деревню. Из трубы валил густой белый пар, в маленьких окнах плясали жёлтые отблески, а возле крыльца стояли три пары резиновых тапочек, таз с водой и старое эмалированное ведро.