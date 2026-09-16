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Ивановские новости

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Житель Ивановской области отсудил у администрации почти 90 тысяч рублей за раздавленную деревом машину

Житель Ивановской области отсудил у администрации почти 90 тысяч рублей за раздавленную деревом машину

Автомобиль повредило упавшее дерево у забора больницы, владелец отсудил у администрации 89 970 рублей на ремонт.

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