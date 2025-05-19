Оптимистичный сигнал: Генсек ОДКБ о диалоге России и США

Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов выразил осторожный оптимизм относительно диалога России и США. Он подчеркнул важность политико-дипломатических усилий для укрепления сотрудничества между странами, что может способствовать международной стабильности.
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