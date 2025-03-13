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Пожар в Благовещенске: пять погибших, трое пострадавших в хостеле

Пожар в Благовещенске: пять погибших, трое пострадавших в хостеле

В Благовещенске произошёл пожар в хостеле на улице Чайковского, 209. Погибли пять человек, ещё трое пострадали, один из них в тяжёлом состоянии.

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