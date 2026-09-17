Губернатор предложил GWM выпускать семиместные авто для многодетных

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предложил компании Great Wall Motor начать выпуск семиместных автомобилей Haval для многодетных семей, с учётом их потребностей.
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