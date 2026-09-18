Фильмы на выходные с идеальной осенней атмосферой

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Осеннее кино не обязательно должно быть грустной мелодрамой под шум дождя. Детективы, черные комедии, мистика и даже фантастика тоже умеют создавать то самое настроение с желтыми листьями, туманом и уютными вечерами.