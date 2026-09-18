Фильмы на выходные с идеальной осенней атмосферой

Осеннее кино не обязательно должно быть грустной мелодрамой под шум дождя. Детективы, черные комедии, мистика и даже фантастика тоже умеют создавать то самое настроение с желтыми листьями, туманом и уютными вечерами.
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